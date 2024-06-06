【送料無料】M-8S ファーマン /FURMAN SOUND 電源

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レコーディングの際に数回のみ使用しておりましたが、新しいものを新調したため、未使用に近い状態での出品になります。【商品情報】■商品名：M-8Sパワーシーケンサー■付属品：本体、電源コード■状態：良好【注意事項】◆個人取引のため、神経質な方はご遠慮ください。◆迅速な取引を心掛けておりますが仕事の都合上、発送までに4〜7日お時間をいただく場合がございますのでご理解ください。◆購入後1週間以内のご入金をお願いします。◆即購入の方を優先させて頂きます。◆値下げ交渉は控えさせて頂きます。◆商品到着後、早めの評価をお願いします。◆以上、内容にご理解いただけない場合はキャンセル処置をさせていただきます。【本体スペック】＜特長＞■AC保護＆電源フィルター搭載■8口のアウトレット（シーケンス可能な6口、シーケンスとは無関係な3口）■リモート・コントロール対応■ノイズフィルター、サージプロテクト、供給電流15A＜仕様＞■最大供給電流：15アンペア■電源コード：14AWGx3、3m■サージ保護：Meritシリーズ標準仕様■最大連続動作電圧：130VRMS■ピーク・インパルス電流：12,000アンペア■エナジーレート：225ジュール■動作温度：5°C～40°C■動作湿度：＜90%rH(RelativeHumidity)#イベント#パワーマネジメント#オーディオ#電源#サージプロテクト#ノイズフィルター#レコーディング#PA機材#電源モジュール#パワーシーケンサー#M8S