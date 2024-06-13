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FREAK'S STORE ストライプシャツ グリーン ブルー
商品番号 D28875538916
商品名

FREAK'S STORE ストライプシャツ グリーン ブルー
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FREAK'SSTOREのストライプシャツです。色はエメラルドグリーンに近いです。サイズはレディースのフリーサイズだと思いますがメンズでも着れるサイズ感です。羽織ったり、たすき掛けしたり、と可愛く着こなせるのでぜひご検討ください♪シャツ種類···ワイシャツシャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)シャツ種類···ワイシャツカラー···グリーンカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ襟···オープンカラー(開襟)テイスト・シーン···大人可愛いテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ
http://narcologia.ru/goods/marshal721480.html
http://narcologia.ru/goods/marshal254280.html
http://narcologia.ru/goods/reflector232864.html
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