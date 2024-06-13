FREAK'S STORE ストライプシャツ グリーン ブルー



FREAK'S STORE/フリークスストア マルチストライプシャツ | Daytona ...



MACOBER × FREAK'S STORE/マコバー×フリークスストア 別注ストライプ ...



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FREAK'S STORE（フリークスストア）の「マルチストライプビッグシャツ ...



FREAK'S STORE（フリークスストア）の「マオカラーフレアシャツ ...



FREAK'S STORE - みわ様専用 FREAK'S STORE ビッグストライプシャツ ...



マルチストライプシャツワンピース | FREAK'S STORE（フリークスストア ...

FREAK'SSTOREのストライプシャツです。色はエメラルドグリーンに近いです。サイズはレディースのフリーサイズだと思いますがメンズでも着れるサイズ感です。羽織ったり、たすき掛けしたり、と可愛く着こなせるのでぜひご検討ください♪シャツ種類···ワイシャツシャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)シャツ種類···ワイシャツカラー···グリーンカラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ襟···オープンカラー(開襟)テイスト・シーン···大人可愛いテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ