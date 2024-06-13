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バーバリーのTシャツです。似合わないので、殆ど着用していません。着丈55センチ脇幅50センチお袖が二重になって可愛いデザインです。お値下げです。6800円→5500円ー4300ユウ様専用です。他の方は購入でしませんのでご了承ください。