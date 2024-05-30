ジャーナルスタンダードレサージュ CAL O LINEベスト

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商品詳細
昨年購入しました、ジャーナルスタンダードレサージュのCALOLINEベストです。3回程着用しました。ノースリーブとして着たくて購入しました。完売したアイテムです。汚れ等なく、綺麗な状態だと思います。もともとまっさらなニット地というよりは、少し毛玉がぷくぷくした感じの風合いでした。(説明下手ですみません)サイズ...フリー定価…15,400円必ずプロフィールをご覧いただきますようお願いいたします。細かい事が気になる方や神経質な方は、ご購入をご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/injure546767.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial38216.html
http://narcologia.ru/goods/update222295.html
《別注》【CAL O LINE/キャルオーライン】TILDEN VEST：ベスト
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《別注》【CAL O LINE/キャルオーライン】TIDEN VEST：ベスト
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AYAKO(JOURNAL STANDARD Lady's 本社 )｜CAL O LINEのベスト ...
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watanabe(JOURNAL STANDARD Lady's 本社 )｜CAL O LINEのベストを使っ ...
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