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商品詳細
♥︎BVLGARI♥︎ブルガリロゴマニア柄ショルダーバッグ●気に入って使用しておりましたがバックが 増えてしまったので出品致しました。使用感が ございますが、まだまだお使い頂ける状態なの でお譲りしたいと思います。神経質な方はご購入 をお控え下さいませ。カラー…ピンクデザイン…プリントロゴ入りサイズ…(約)縦25×横25㎝素材…キャンパス生地ショルダー…調節可能●らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に 変更させて頂く場合もございますのでご了承 下さいませ。#BVLGARI#ブルガリ#ショルダーバック#ピンク
http://narcologia.ru/goods/stage738897.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy157453.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture80041.html
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