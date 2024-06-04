♥︎BVLGARI♥︎ブルガリロゴマニア柄ショルダーバッグ●気に入って使用しておりましたがバックが 増えてしまったので出品致しました。使用感が ございますが、まだまだお使い頂ける状態なの でお譲りしたいと思います。神経質な方はご購入 をお控え下さいませ。カラー…ピンクデザイン…プリントロゴ入りサイズ…(約)縦25×横25㎝素材…キャンパス生地ショルダー…調節可能●らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に 変更させて頂く場合もございますのでご了承 下さいませ。#BVLGARI#ブルガリ#ショルダーバック#ピンク



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