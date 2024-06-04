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♥︎BVLGARI♥︎ブルガリロゴマニア柄ショルダーバッグ
商品番号 C19078351663
商品名

♥︎BVLGARI♥︎ブルガリロゴマニア柄ショルダーバッグ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,479 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♥︎BVLGARI♥︎ブルガリロゴマニア柄ショルダーバッグ●気に入って使用しておりましたがバックが　増えてしまったので出品致しました。使用感が　ございますが、まだまだお使い頂ける状態なの　でお譲りしたいと思います。神経質な方はご購入　をお控え下さいませ。カラー…ピンクデザイン…プリントロゴ入りサイズ…(約)縦25×横25㎝素材…キャンパス生地ショルダー…調節可能●らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に　変更させて頂く場合もございますのでご了承　下さいませ。#BVLGARI#ブルガリ#ショルダーバック#ピンク
http://narcologia.ru/goods/stage738897.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy157453.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture80041.html

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