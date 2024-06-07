【美品】HIROFU 2way ショルダーバッグ レザー ハーフムーン ブラウン

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ご覧いただきありがとうございます。○アイテムHIROFUヒロフ 2wayショルダーバッグ ワンショルダー 肩掛け クロスボディ 斜め掛け レザー シボ革 ハーフムーン 三日月型 エンボスロゴ ロゴ型押し シルバー金具ブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズタテ20cmヨコ31cmマチ6cmショルダー57cm、110cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷や汚れなく比較的綺麗な状態です。○カラーブラウン 茶色○素材レザー 革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23I0514