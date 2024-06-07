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【美品】HIROFU 2way ショルダーバッグ レザー ハーフムーン ブラウン
商品番号 S50357837521
商品名

【美品】HIROFU 2way ショルダーバッグ レザー ハーフムーン ブラウン
ブランド名 ヒロフ
特別価格 税込 5,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。○アイテムHIROFUヒロフ　2wayショルダーバッグ　ワンショルダー　肩掛け　クロスボディ　斜め掛け　レザー　シボ革　ハーフムーン　三日月型　エンボスロゴ　ロゴ型押し　シルバー金具ブランドオークションで購入しました。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。○サイズタテ20cmヨコ31cmマチ6cmショルダー57cm、110cm平置き実寸。着画はお断りいたします。素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。○状態目立った傷や汚れなく比較的綺麗な状態です。○カラーブラウン　茶色○素材レザー　革○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号23I0514
http://narcologia.ru/goods/approximate38120.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei559671.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial255316.html
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