南洋パール　ブラックパール　プラチナ850 ピンフリーチェーン

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こちらは百貨店で購入して、３回位使用した、南洋ブラックパールです。金属アレルギーになってしまって使用できなくなりましたので、出品させていただきます。★こちらのチェーンはピンフリーなので、スライドして外せば他のペンダントトップ、特に小さいバチカンのトップや、両穴貫通の他のパール、ミラーボールなどいくつでも追加してご使用になれます。ピンフリーなので、逆にアジャスターを付けて永くする事は出来ませんが。購入時価格 66.000円パールの大きさ、10.51ミリ総重量 3.1グラム材質...プラチナ850装飾...南洋ブラックパールケースは他の物になる可能性がございます。どうぞよろしくお願い致します。