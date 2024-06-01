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MICHAELCORS 2WAYバック
商品番号 A94818962793
商品名

MICHAELCORS 2WAYバック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク3年ほど前に購入しました。たまにしか使わなかった為、目立った汚れや傷はありません。
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