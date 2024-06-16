専用です　新品未使用タグ付き　ローズティアラ　ワンピース　46

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商品詳細
ローズティアラ ワンピース新品未使用タグ付きサイズ…46身幅…56センチ身丈…120センチカラー…ブラック柄・デザイン···花柄袖丈···七分袖季節感···春、夏、秋定価…28,600円（税込）
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