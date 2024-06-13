ゾコーラ　ストライプシャツ

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商品詳細
DZOKHOLAゾコーラのストライプシャツですゆったりシルエット、生地やデティールが凝っていてとてもかわいいです。ほとんど着ていませんが所々シミございます、生地の特性上そんなに目立たないかと思いますが、素人検品ですので、必ずお写真ご確認ください(^^)カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ#DZOKHOLA#ゾコーラ#YAB-YUM#ヤブヤム#ELLEYKISHIMOTO#イーリーキシモト#tricotCOMMEdesGARÇONS#トリコ#コムデギャルソン#トーガ#ARTS\u0026SCIENCE#アーツアンドサイエンス#comoli#コモリ#ゴーシュ#Ebonyivory#エボニーアイボリー#クリステンセンドゥノルド#クリステンセン#ネストローブ
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