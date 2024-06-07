- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)
- >
- 【新品・未使用】H.A.K バックフリルシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
ブランド…H.A.K素材...コットンカラー...ホワイト袖丈...半袖、ハーフスリーブ柄・デザイン...無地、背面にフリル季節感...春,夏着丈…約70cm身幅…約55cmバックに大ぶりのフリルがついた、ハーフスリーブタイプのシャツです。新品未使用で綺麗な状態です。あくまで素人保管ですので神経質な方はご遠慮ください。写真や採寸追加、ご質問などはコメントからお気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/mythic837235.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford983873.html
http://narcologia.ru/goods/troupe708411.html
http://narcologia.ru/goods/mythic837235.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford983873.html
http://narcologia.ru/goods/troupe708411.html
120/2ブロード フリルシャツ（シャツ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...
120/2ブロード フリルシャツ（シャツ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...
120/2ブロード フリルシャツ（シャツ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...
120/2ブロード フリルシャツ｜H.A.K
120/2ブロード フリルシャツ（シャツ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...
120/2ブロード フリルシャツ（シャツ）｜H.A.K（ハク）｜HAKKA公式 ...
BRANDELI】120/2ブロード フリルフリルストライプシャツ｜H.A.K(ハク ...
120/2ブロード フリルシャツ
バックフリルシャツ（シャツ／ブラウス）｜La Totalite（ラ トータリテ ...
バックフリルシャツ（シャツ／ブラウス）｜La Totalite（ラ トータリテ ...
バックフリルシャツ ◆
BRANDELI】120/2ブロード フリルフリルストライプシャツ｜H.A.K(ハク ...
スタンドカラーバックフリルシャツ インパクトのあるバッグフリル ...