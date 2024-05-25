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ピンクハウス　フラッフィー　キティーズ　ハンド　バッグ　ねこ　ネコ　刺繍
商品番号 H97606483214
商品名

ピンクハウス　フラッフィー　キティーズ　ハンド　バッグ　ねこ　ネコ　刺繍
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 3,041 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···スエードカラー···グリーン素材···スエードカラー···グリーンピンクハウスのフラッフィーキティーズのハンドバッグですふわふわのスエード素材でとっても柔らかいです中はポリのキルティングなので汚れても拭き取れます♡グリーンのお色も落ち着いている色合いなので秋冬と大活躍しますねこ好きにはたまらないお品ですね刺繍もとっても繊細でネコさんの表情もとっても可愛いです♡とっても人気なお品なのでぜひ！画像のモデルさんの色違いです♡
http://narcologia.ru/goods/monophonic709212.html
http://narcologia.ru/goods/unusable117474.html
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ピンクハウス　フラッフィー　キティーズ　ハンド　バッグ　ねこ　ネコ　刺繍
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