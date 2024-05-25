ピンクハウス　フラッフィー　キティーズ　ハンド　バッグ　ねこ　ネコ　刺繍

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素材···スエードカラー···グリーン素材···スエードカラー···グリーンピンクハウスのフラッフィーキティーズのハンドバッグですふわふわのスエード素材でとっても柔らかいです中はポリのキルティングなので汚れても拭き取れます♡グリーンのお色も落ち着いている色合いなので秋冬と大活躍しますねこ好きにはたまらないお品ですね刺繍もとっても繊細でネコさんの表情もとっても可愛いです♡とっても人気なお品なのでぜひ！画像のモデルさんの色違いです♡