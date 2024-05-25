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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。MiMiKaZaRiのラピスラズリ、チャーム付きです。阪急梅田本店 一階にあります。MiMiKaZaRi「ミミカザリ」のお品です。ラピスラズリのピアスはk10です。チャームはシルバーです。 少し黒ずみがります。（4、5枚目の写真の様に付けるので、目立つ事はないと思いますが、、）やや汚れありにしております。新品ではなく、お店のお品ではありません。神経質な方はお控えください。店員さんが付けていてとても素敵だと思い購入しました。片耳用です。出品に際し商品確認しておりました、ラピスラズリのピアスの方に白い点があります。お写真6、7枚目確認ください。付けると気になりませんが、個人差があります。この点もご理解頂ける方よろしくお願い致します。2点セットでお願い致します。チャームは他のピアスでもお使い頂けます。新品のシリコンキャッチ２つおつけします。不明点あればコメントからお願いします。アガットお借りしてます。#イヤークリップ#ミミカザリ#ミミカザリ ピアス材質···ゴールド
http://narcologia.ru/goods/Sydney793949.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose970140.html
http://narcologia.ru/goods/freshman180256.html
MiMiKaZaRiのラピスラズリピアス k10 チャーム付き ミミカザリピアス-
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