TOPKAPI　TREASURE ショルダーバッグ

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商品詳細
柄・デザイン...花柄自宅で試し入れした程度です花柄がカワイイです！サイズ 横24高さ19マチ10.5素人寸のため誤差は有りますポケット内側に2オープン1チャック付1ショルダーは取り外し可定価15000円＋税お値下げ不可です
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