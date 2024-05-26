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アメリカーナ サイドジップ バックプリントロングワンピース カーキ
商品番号 G64536991457
商品名

アメリカーナ サイドジップ バックプリントロングワンピース カーキ
ブランド名 アメリカーナ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいまして、誠にありがとうございます♪★即購入OKです。●アイテムアメリカーナサイドジップバックプリントロングワンピースカーキそのままデニムと合わせるだけで可愛いロングワンピです。カットソー素材でこれからの時期に着やすいかと思います。薄手のリヨセル混のコットンを使った動くたびにニュアンスが生まれる風合い。 後ろのフロッキープリントは、アウターを脱いだときのポイントになるデザイン。 脇下までのロングジップを両サイドに、Americanaのロゴテープ使いのZIPをあしらいスポーティーな雰囲気。こちらはスネくらいの丈感で一枚着はもちろん、レギンスとのレイヤードスタイルも楽しめるアイテムです。モデル写真は同ブランド着用イメージです。DEUXIEME CLASSE（ドゥーズィエムクラス）やBEAUTY\u0026YOUTH UNITED ARROWS（ビューティアンドユース ユナイテッドアローズ）などで取り扱いのあるブランドです。◇ブランドAmericanaアメリカーナ◇素材  コットン  綿リヨセル◇サイズ   身幅（cm）：67.5着丈（cm）：105袖丈（cm）：49◇状態後ろの裾あたりに小さい穴があります。位置的にほぼ目立たず気にならないかと思います。その他ダメージはありません。バックプリントのロゴはフロッキー加工が施され、ひび割れ加工が元からしております。生地のused感も元々の風合いです。●サイズ肩幅約55身幅約66袖丈約48着丈約106平置きにて、商品の外側を素人が採寸したサイズです。多少の誤差はご了承ください●状態目立つような汚れやダメージはありませんがあくまでも中古品なので気にされる方はお控えください。●カラーカーキ●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事や育児の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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