美品✨ナラカミーチェ❤️【2】長袖♡ブラウス♡シャツ♡トップス

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e0493୨୧・・・・・・・・・・・・୨୧♬♯welcometomyshop♩♬ご覧頂きありがとうございます☻☼#レディースusedボニー↑レディースの全商品はこちらです♡୨୧・・・・・・・・・・・・୨୧✨✨ 商品のご説明 ✨✨⛳ブランド NARACAMICIE⛳カラー ブルー系⛳素材 写真のタグをご参照下さい。⛳サイズ※お写真9号トルソー使用✎サイズチャート(cm)•着丈 約62•肩幅 約38•身幅 約46•袖丈 約61平置き採寸になります。計測は多少の誤差があることをご了承下さい。୨୧・・・・・・・・・・・・୨୧✅ご確認下さい•色のイメージが異なる、サイズが合わないなど、お客様都合での返品はお断りしています。•写真や説明文のサイズをよくご確認の上、ご購入ください。ブランドごとにサイズが違うことがあります。•保管上、または梱包、配送（折りたたんで配送）でできるシワはご容赦ください。•撮影の環境により実際の商品と色味が異なる場合がございます。•中古品となりますので神経質な方はご遠慮下さい。•商品に問題があった場合、評価後には対応できませんので、必ず評価前にお知らせ下さい。最後までご覧頂きありがとうございました☻誠実な対応を心掛けています♪thankyou✨✨❥❥❥୨୧・・・・・・・・・・・・୨୧袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ