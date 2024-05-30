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【PLST 】Sサイズ　ポリツイルロングカフスブラウス
商品番号 G84553256437
商品名

【PLST 】Sサイズ　ポリツイルロングカフスブラウス
ブランド名 プラステ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品【PLST】プラステポリツイルロングカフスブラウス　ブルーVネック　カットソー　ブラウス　オフィス　冠婚葬祭　学校行事　とろみ素材肌触りの良い柔らかな素材感で着心地も良く透け感も少ないです。柄/色無地/ホワイトサイズ　　　　［S］着丈　　　約58cm　肩幅　　　　　約52cm　袖丈　　　　　約48.5cm身幅約54cmVERYバンヤードストームPLSTGapGuSTORYスピックアンドスパン、ミラオーウェン、トゥモローランド、ドゥーズィエムクラス、モンクレール、タトラス、コーチ、イエナ、スローブイエナ、アーバンリサーチ、セオリー、セオリーリュクス、プラステ、ルカ、エスデ、イネド、マックスマーラ、クードシャンス、アンタイトル、マカフィー、インディヴィ、エムプルミエ、エムドゥ、OZOC、トミーヒルフィガー、ノースフェイス、組曲、自由区、アールユー、スナイデル、エムドゥ、アンタイトル　ロイヤルパーティ、イング、イングファースト、ZARA、sweet、andGIRL、H＆M、SHIPS、UNITEDARROWS、ナチュラルビューティーベーシック、バンヤードストーム　ガリャルダガランテスウェットスエットザラ　カットソーラウンドネック　ハイネック　セルフォード　入学式　入園式　パーティ　フォーマル　セレモニー　JILLSTUART　ジルスチュアート　フレイアイディー　ストロベリーフィールズ　TOCCAプロポーションボディドレッシング　ANAYI　ルイシャンタン　COMSADEMODE　SNIDEL　オケージョン　結婚式　通勤着　celford　fray.i.d　フレイアイディ　ミラオーウェン　ナチュラルビューティー　ビームスVネック　カットソー　ブラウス　オフィス　冠婚葬祭　学校行事色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイントテイスト・シーン···大人可愛い、カジュアルテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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