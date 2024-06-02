エムエイチエル　長袖　ブラウス　Lサイズ



MHL. ブラウス シャツ エムエイチエル | フリマアプリ ラクマ



セール/ブランド古着】長袖ブラウス（シャツ/ブラウス）｜MHL ...



MHL. - 【美品】MHL.エムエイチエル 丸襟コットンシャツブラウス ...



MHL. - MHL. エムエイチエル 長袖シャツ ブラウス ゆったり目 白 ...



MHL (エムエイチエル) 長袖シャツ ブルー サイズ:L



【美品】MHL. 長袖シャツ バンドカラー オーバーサイズ マーガレットハウエル



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長袖ブラウス/1/コットン/ホワイト/無地/595-7153501/コットンポケットシャツ



MHL. ブラウス シャツ エムエイチエル



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セット美品♪MHL.エムエイチエル半袖シャツブラウス白サイズⅠw44 ...



在庫一掃】 サイズ2 しっかりした生地 美品 【MHL.】 シャツ ...



MHL. ブラウス シャツ エムエイチエル - シャツ/ブラウス(長袖/七分)



長袖ブラウス/3/コットン/CRM/無地/595-8253504

MHL.（エムエイチエル）の長袖ブラウスです。●サイズ：タグ表記III（Lサイズ）●素材：コットン78% 麻22%●状態：パッと見では目立った汚れ、ほつれなどはありませんが、首元に汚れが見られます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他・コンパクトに畳んで発送いたします。発送の際のたたみシワは、ご了承ください。梱包の都合により、ゆうゆうメルカリ便に変更して発送する可能性がございます。・照明によって、写真と実際の色合いが異なって見える場合があります。・見落としの無い様注意しておりますが、若干の汚れ等の見落としに関して、ご理解ある方のみ、ご購入下さい。・ご購入後のクレームは対応致しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。