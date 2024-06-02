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エムエイチエル　長袖　ブラウス　Lサイズ
商品番号 Q14854125124
商品名

エムエイチエル　長袖　ブラウス　Lサイズ
ブランド名 エムエイチエル
特別価格 税込 1,637 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MHL.（エムエイチエル）の長袖ブラウスです。●サイズ：タグ表記III（Lサイズ）●素材：コットン78%　　　　麻22%●状態：パッと見では目立った汚れ、ほつれなどはありませんが、首元に汚れが見られます。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他・コンパクトに畳んで発送いたします。発送の際のたたみシワは、ご了承ください。梱包の都合により、ゆうゆうメルカリ便に変更して発送する可能性がございます。・照明によって、写真と実際の色合いが異なって見える場合があります。・見落としの無い様注意しておりますが、若干の汚れ等の見落としに関して、ご理解ある方のみ、ご購入下さい。・ご購入後のクレームは対応致しかねますので、しっかりとご理解した上で、ご購入お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/plaque261407.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose529840.html
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