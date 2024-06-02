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- ミラオーウェン スキッパーブラウス フレンチリネン100% エメラルドグリーン
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商品詳細
【1800回ご縁感謝価格】MilaOwenエメラルドグリーン 長袖 ブラウス チュニック肩落ちで、ゆったりと着ていただける、フレンチリネンのチュニックブラウスです。鮮やかなミントグリーンがとてもオシャレです。肩幅 約54身幅 約72袖丈 約38総丈 約75〜77（肩から）素材フレンチリネン100%色···グリーン（ミント）袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···リネン(麻)他にも出品させていただきますので突然の削除を御了承ください8/20
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