ミラオーウェン　スキッパーブラウス　フレンチリネン100% エメラルドグリーン

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【1800回ご縁感謝価格】MilaOwenエメラルドグリーン 長袖 ブラウス チュニック肩落ちで、ゆったりと着ていただける、フレンチリネンのチュニックブラウスです。鮮やかなミントグリーンがとてもオシャレです。肩幅 約54身幅 約72袖丈 約38総丈 約75〜77（肩から）素材フレンチリネン100%色···グリーン（ミント）袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···リネン(麻)他にも出品させていただきますので突然の削除を御了承ください8/20