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ミラオーウェン　スキッパーブラウス　フレンチリネン100% エメラルドグリーン
商品番号 C77520564824
商品名

ミラオーウェン　スキッパーブラウス　フレンチリネン100% エメラルドグリーン
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【1800回ご縁感謝価格】MilaOwenエメラルドグリーン　長袖　ブラウス　チュニック肩落ちで、ゆったりと着ていただける、フレンチリネンのチュニックブラウスです。鮮やかなミントグリーンがとてもオシャレです。肩幅　約54身幅　約72袖丈　約38総丈　約75〜77（肩から）素材フレンチリネン100%色···グリーン（ミント）袖丈···七分袖柄・デザイン···無地素材···リネン(麻)他にも出品させていただきますので突然の削除を御了承ください8/20
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