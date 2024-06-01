ウッディTシャツ♡RODEO CROWNS ロデオクラウンズ 未使用 タグ付き

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❌商品説明内の画像・文章の引用禁止❌♪未使用・タグ付き♪⚠️たたんで保管の為、シワ・たたみ跡等にご理解くださいますようお願いいたします。また、送料削減の為に可能な限り小さくたたんで発送いたします。⚠️光の当たり具合やカメラとの距離により掲載画像の色合いに違いがございます。⚠️発送方法を『ゆうゆうメルカリ便』↔️『らくらくメルカリ便』で変更をする場合がございます。(変更の際、事前のご連絡はいたしません)変更に不都合がある方は、ご購入前にコメントをお願いいたします。❌お値下げはご容赦ください。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ご購入の際は、必ず画像を含む当ページ掲載内容全体及びプロフ内容全てをご了承願います。なお、ご購入の手続きをもって承諾していただけたものとして対応いたします。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★◇ブランド:RODEOCROWNS◇商品名:4COLORSTシャツ◇カラー:BEG◇サイズ:【以下サイト掲載サイズ】着丈:66㎝バスト:120㎝肩幅:51㎝袖丈:23㎝袖口幅:18㎝◇定価:￥4,389の品他にも人気ブランドを多数出品しておりますので、ご覧いただけましたら幸いです。★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★✅コンビニまたはATMでお支払いの方は、お支払い日時をお知らせいただきますようお願いいたします。✅誤配防止として発送ラベルと梱包に具体的な品名を記載いたします。✅着画は控えさせていただきます。✅お取り置き・専用出品はいたしません。✅お受取り日時指定は発送後の追跡番号からご自身でお願いいたします。#Tシャツ#半袖#ベージュ#RODEOCROWNS#ロデオクラウンズ#RODEOCROWNSWIDEBOWL#ロデオクラウンズワイドボール#ロゴ#ウッディ#トイ・ストーリー#ディズニー#ピクサー#Disney#Pixar#未使用#タグ付き22.05カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋