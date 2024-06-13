未使用品 エルメス HERMES ツイリー 馬勒とチャーム 人気

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エルメスHERMESツイリー馬勒とチャームモチーフ人気8/27まで限定値下げ(現在ツイリー定価30800円です、人気の柄です。)ロデオなどのエルメスの人気チャームをデザインしたツイリーです。未使用品【カラー】ブルー、ピンク【素材】シルク100%【購入先】国内直営店【付属品】箱なし(お箱がご入用の場合プラス600円で承りますので事前にコメントお願い致します。)・お値下げ不可※自宅保管の為ご理解頂ける方のみご購入お願いします。#エルメス#HERMES#ツイリー#ツィリー#ピンク#ブルー#ロデオ#チャーム#馬勒とチャーム#エルメスプティアッシュ#エルメスお財布#エルメスエブリンTPM#エルメスボリード27#エルメスピコタン#エルメスピコタンPM#エルメスピコタンMM#エルメスガーデンパーティーTPM#エルメスガーデンパーティー#エルメスバーキン25#エルメスベアン#エルメスチャーム#エルメスツイリー#エルメスツィリー#エルメスシルクイン#エルメスシルクインコンパクト#エルメスロデオ#エルメスロデオチャーム柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブルー人気モデル/スカーフ···HERMESツイリー