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【値下げしました】COACH コーチ デニムショルダーバッグ ネイビー
商品番号 U42923470291
商品名

【値下げしました】COACH コーチ デニムショルダーバッグ ネイビー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品状態:数回使用しましたが、傷や汚れはありません。購入時期:2021年の夏購入場所:アウトレット正規店【サイズ】横幅：約19cm高さ：約15cmマチ：約6.5cmショルダーは調節できます。【デザイン】開封方法:ファスナー内側:カード入れ×2・ポケット×1外側:ポケット×1ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#coach#ショルダーバッグ#デニムネイビー#アウトレット#バッグ#ミニバッグ#コーチ#ブランド#バッグ#カバン#鞄#デニム#ネイビー#レディースバッグ
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