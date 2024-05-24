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激レア！ D24 ミッキー ミニー ビンテージ風ボアジャケット　レトロ　シー限定
商品番号 C39712360789
商品名

激レア！ D24 ミッキー ミニー ビンテージ風ボアジャケット　レトロ　シー限定
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 1,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京ディズニーシー限定ブランド！今は買うことができないD24のボアジャケットです！ヴィンテージ風のデザインがディズニーシーによく合います♪数年前に東京ディズニーシーで購入しました。写真6枚目→Mの文字の下に若干シミ汚れあり(でもデザイン的にあまり目立ちません)オシャレ着コースにてクリーニング済み当方164㎝です。首元からおしりの下まで丈があるのでとってもとっても暖かいです(^^)#東京ディズニーシー#ディズニーリゾート#ミッキーマウス#ミニーマウス#古着#ヴィンテージ#ジャケット
http://narcologia.ru/goods/plaque205107.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce161355.html
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