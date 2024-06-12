CHANEL 長財布

シンプルで長く使えるデザインです(^-^)カードは７枚収納でき、内側にポケットは２ヶ所あります。内側のポケットに破れがありますがカードの裏側なのであまり支障はないと思いますが写真にてご確認の上ご購入おねがいします。



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