CHANEL 長財布

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商品詳細
シンプルで長く使えるデザインです(^-^)カードは７枚収納でき、内側にポケットは２ヶ所あります。内側のポケットに破れがありますがカードの裏側なのであまり支障はないと思いますが写真にてご確認の上ご購入おねがいします。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly137084.html
http://narcologia.ru/goods/reflector774464.html
http://narcologia.ru/goods/septet10019.html
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