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- 【美品】ポケモンカード 旧裏 カイリュー
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商品詳細
子供の頃に購入した後にスリーブの中に入れて、大切に保管しておりました。この度、コレクションの整理のため一部お譲りしたいと思います。スリーブ+カードローダーに入れて発送させて頂きます。状態はお写真にてご確認ください。中古品となりますので、ご理解頂ける方のみでお願い致します。ご質問等あればメッセージ下さい。
http://narcologia.ru/goods/stair718000.html
http://narcologia.ru/goods/Persia60888.html
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