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【美品】ポケモンカード　旧裏　カイリュー
商品番号 O80376969434
商品名

【美品】ポケモンカード　旧裏　カイリュー
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

子供の頃に購入した後にスリーブの中に入れて、大切に保管しておりました。この度、コレクションの整理のため一部お譲りしたいと思います。スリーブ+カードローダーに入れて発送させて頂きます。状態はお写真にてご確認ください。中古品となりますので、ご理解頂ける方のみでお願い致します。ご質問等あればメッセージ下さい。
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