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Sandy サンディー　ワンピース
商品番号 Y10712010755
商品名

Sandy サンディー　ワンピース
ブランド名 サンディー
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンディーの可愛いプリント柄のワンピースです♡昨年秋に購入したものです！ブーツと組み合わせると可愛いです。フリーサイズ着丈　約110センチ肩幅　約47センチ平置き計測　素人ですので誤差はご容赦ください。素材ポリエステル　97%ポリウレタン3%#サンディーワンピース
http://narcologia.ru/goods/moped836668.html
http://narcologia.ru/goods/peroration249915.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper558509.html
sandy（サンディー）のワンピースを使った人気ファッション ...
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sandy（サンディー）のワンピースを使った人気ファッション ...
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