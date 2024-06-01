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商品詳細
サンディーの可愛いプリント柄のワンピースです♡昨年秋に購入したものです！ブーツと組み合わせると可愛いです。フリーサイズ着丈 約110センチ肩幅 約47センチ平置き計測 素人ですので誤差はご容赦ください。素材ポリエステル 97%ポリウレタン3%#サンディーワンピース
http://narcologia.ru/goods/moped836668.html
http://narcologia.ru/goods/peroration249915.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper558509.html
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sandy サンディー ワンピース P 04974 - フクワウチ - メルカリ
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