Sandy サンディー　ワンピース

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サンディーの可愛いプリント柄のワンピースです♡昨年秋に購入したものです！ブーツと組み合わせると可愛いです。フリーサイズ着丈 約110センチ肩幅 約47センチ平置き計測 素人ですので誤差はご容赦ください。素材ポリエステル 97%ポリウレタン3%#サンディーワンピース