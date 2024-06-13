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美品✨ マイケルコース トートバッグ サリバン A4可能 サフィアーノ ブラック
商品番号 I13968244891
商品名

美品✨ マイケルコース トートバッグ サリバン A4可能 サフィアーノ ブラック
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムMICHEALKORSマイケルコーストートバッグハンドバッグビジネスバッグ肩掛け手提げサリバンA4収納可能ゴールド金具ロゴチャームファスナー開閉サフィアーノレザーブラック通勤通学美品○サイズタテ25cmヨコ上部37cm下部28cmマチ11cmハンドル46～56cm（3段階調節可能）平置き実寸。着画はお断りいたします。◯状態目立った大きなダメージはなく、まだまだ末永くお使いいただけます。※状態は個人の主観ですこだわりのある方は購入をご遠慮ください○カラーブラック黒※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○素材サフィアーノレザー○購入元大手ブランドオークションにて購入○配送簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/rebellion271078.html
http://narcologia.ru/goods/competitive226381.html
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