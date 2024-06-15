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新品 COACH タビーショルダーバッグ ハンドバッグ シグネチャー ブラック
商品番号 L95187278051
商品名

新品 COACH タビーショルダーバッグ ハンドバッグ シグネチャー ブラック
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 7,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

状態：未使用新品・送料込・即購入OKです！■カラーブラック■素材PVCコーティングキャンバス■サイズ横幅：26cm高さ：15cmマチ：7.5cm重さ：約680gショートストラップ：19.5cm（※取り外し可能）ロングストラップ：54cm（※取り外し可能）■仕様・スナップ開閉式（マグネットタイプ）・ファスナー付きポケット×1・内側オープンポケット×1・外側オープンポケット×2＊取り外し可能なストラップ付きでハンドバッグ、ショルダーバッグまたはクロスボディバッグとしても使用可能です＊ビジネス・プライベートの両方で使い分け出来ます【☆★☆注意事項☆★☆】☆アウトレット品とは試供品やサンプル品、生産過剰になった商品シーズンオフ商品、使用に問題ない程度の色ムラ、アウトレット専用生産などのブティック品と比べると質感が劣る場合がございますが、正規品です。アウトレット商品の特性をご理解の方のみご購入下さいませ。☆※ペチャンコに畳んで簡易包装での発送になります。ご了承下さいませ。☆照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。
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