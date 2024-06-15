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アーツ＆サイエンス ショルダーバッグ リネン 麻 肩掛け 黒 ブラック
商品番号 C97638144629
商品名

アーツ＆サイエンス ショルダーバッグ リネン 麻 肩掛け 黒 ブラック
ブランド名 アーツアンドサイエンス
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます！#すねこすりの出品#すねこすりのバッグ-----------------------------------------◆ブランド◆ARTS\u0026SCIENCEアーツアンドサイエンス◆アイテム◆ショルダーバッグ　肩掛け　ワンショルダー麻　リネン　黒　ブラック　ロゴプリント　両面プリント　A4収納可能内ポケット　2◆実寸（平置き）縦37.5cmx横39.5cmショルダー長さ　45cm肩掛け可能※お手持ちのアイテムと比較していただくとイメージしやすいかと思います。※多少の誤差はご了承下さい。◆状態◆リネン特有の風合いによる使用感や細かなスレなどはありますが、目立ったダメージもなくまだまだご使用いただけます。状態に関しましては主観の部分もございますので写真よりご確認お願いいたします。ご不明点などございましたらコメント欄よりご質問くださいませ。※※※※※※※※※※※※※※検品は実施しておりますが、古着の特性上細かい部分の見逃しなどはあることがございます。中古品にご理解ある方のみご購入お願いいたします。※※※※※※※※※※※※◆梱包発送について◆商品の品質に問題のでない範囲でコンパクトにして発送いたします。また、資材はリサイクル品を使う場合もあります。発送は基本的にご購入後24時間以内に行っておりますが、たまに少し遅れる場合もあります。最後までご覧いただきまことにありがとうございました。管理　230719.0660008279526.y0723
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