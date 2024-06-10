新品未使用！正規品！【kate spade】ケイトスペード 長財布 使いやすい

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ご覧いただきありがとうございます♪٩꒰。•◡•。꒱۶#もこもこselectshop【katespade】ケイトスペード長財布になります♪☆新品未使用☆ラウンドファスナーで大きく開くのでとても使いやすく収納力抜群です♪—-✄———-✄———-✄—-☆スペシャルプライス☆25.800円 →16.900円!☆フォロー割 →100円引☆☆まとめ買割 →+200円引☆☆全商品 →送料無料☆—-✄———-✄———-✄—-《型番》WLR00130《サイズ》H10.5cmxW21cmxD2cm《カラー》ブラック《管理番号》KS-003♡注意事項♡✧発送方法は匿名配送になります。✧自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。✧空気清浄機完備の部屋で保管しています。✧海外アウトレット製品のため、小さな糸のほつれなどがある場合がございますが、ご了承ください。✧寸法は平置きで計測致しております。計測の仕方によっては異なる場合がございます。✧光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。✧こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。