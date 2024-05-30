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お値下げ！kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ
商品番号 D55299671860
商品名

お値下げ！kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

katespade(ケイトスペード)ショルダーバッグ色:ピンク(内側:白と黒のストライプ)￼◼︎サイズ◼︎本　体：(約)横底23cm×縦15cm×まち3cmショルダー：5穴あるので調整可能です。￼取り外しは不可です。未使用ですが￼、試しがけのみしました。目立った傷等はありませんが、ショルダーに、小さな白いシミ、表面に小さな黒い￼シミがあります。(写真8・9枚目参照)
http://narcologia.ru/goods/smear170404.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture179641.html
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