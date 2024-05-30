お値下げ！kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ

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商品詳細
katespade(ケイトスペード)ショルダーバッグ色:ピンク(内側:白と黒のストライプ)￼◼︎サイズ◼︎本 体：(約)横底23cm×縦15cm×まち3cmショルダー：5穴あるので調整可能です。￼取り外しは不可です。未使用ですが￼、試しがけのみしました。目立った傷等はありませんが、ショルダーに、小さな白いシミ、表面に小さな黒い￼シミがあります。(写真8・9枚目参照)
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