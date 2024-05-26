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お値下げ中！　ブルーレーベル　ストール　マフラー
商品番号 J45779737425
商品名

お値下げ中！　ブルーレーベル　ストール　マフラー
ブランド名 ブルーレーベルクレストブリッジ
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

6500円→6300円→6000円BLUELABELCRESTBRIDGEブルーレーベルクレストブリッジクレストブリッジチェックストールマフラーカシミヤ混のチェック柄ストールです。ブランドアイコンの「クレストブリッジチェック」を全面に使用。羊毛の温かみと絹とカシミヤのふんわりとした肌触りを持ち合わせた上質なストールです。ほとんど使用せず保管していました。目立った汚れ等は見た感じございませんが畳じわが多少ございますのでご了承いただける方にお譲りします。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln62402.html
http://narcologia.ru/goods/moped925368.html
http://narcologia.ru/goods/composite448954.html

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