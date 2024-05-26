ビューティフルピープル 巾着バック

ビューティフルピープルbeautifulpeopleブラック巾着バック店舗で先月購入し1週間ほど使用しました巾着型でかわいいです♡写真の様に少し傷がありす状態です気にならない方ご購入下さい素人検品、中古品になりますので神経質な方細かな事気になる方はご遠慮下さいネコポスで配送します



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