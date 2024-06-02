MEMUSE キルティングスカート 黒

MEMUSEの受注会で注文して2回程着用しましたが、履く機会がなくなったため出品します。パニエがなくてもこのボリューム。リボンのような部分をちょっと斜めにずらすとおしゃれです。元値45000円色は黒BLACK。即購入可。でんぱ組.inc相沢梨紗りさちーMEMUSEメミューズボリュームスカート



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