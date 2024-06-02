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MEMUSE キルティングスカート 黒
商品番号 T64726454624
商品名

MEMUSE キルティングスカート 黒
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 11,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MEMUSEの受注会で注文して2回程着用しましたが、履く機会がなくなったため出品します。パニエがなくてもこのボリューム。リボンのような部分をちょっと斜めにずらすとおしゃれです。元値45000円色は黒BLACK。即購入可。でんぱ組.inc相沢梨紗りさちーMEMUSEメミューズボリュームスカート
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