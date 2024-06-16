マリブウィッグ トップ用

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マリブウィッグで5万程で購入しました。つむじが気になる母が使用したいとの事で購入しましたが全く使わないようなので出品いたします。持って帰ってからは中身を1度も出して無いようです。今年の初めに購入したばかりなので、形も新しいかと思います。箱はマリブウィッグの物があるのですが、母が箱にメモを大きく書いてしまい、それでも良ければお付けしますが希望が無ければ他の方法にて梱包いたします。半額以下なのでかなりお安いと思います。マリブウィッグのフルウィッグも出品しております。まとめて購入して頂ける方はお値段考えさせていただきます。カラー...ブラウンウィッグ長さ..トップ用