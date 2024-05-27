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エモーショナルプロ(sptm)
商品番号 N33410344773
商品名

エモーショナルプロ(sptm)
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 20,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···美顔器部位···全身電源方式···充電式防水···防水機能なしセプテムプロダクツエモーショナルプロEMOSIONALpro健康美容機器定価282000円(税込310200円)1年前に購入して、何度か使用しました！使用していたとき、顔も小さくなりお腹もへこんだりなどとてもいい商品ですが手放すことにしました。説明書、箱、専用パット専用美容液等ございません。パットにつける線、充電器はついています。使用した商品とご理解の上ご購入いただけたらなと思います✩︎使ってみて損はありません！
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit626486.html
http://narcologia.ru/goods/seamless669129.html
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