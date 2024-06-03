美品　エステ業務用スーパーEMS

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スーパーEMS (伊藤超短波) 業務用10ch EMS 中古美容機器

ご覧頂きありがとうございます。大人気のスーパーEMSです。電気的な刺激を受けるとその筋肉を収縮させるという現象を利用して、筋肉に電気を流し強く動かしてトレーニング効果を上げる方法がEMS（エレクトリカル・マッスル・スティミュレーション）。低周波波形と違い、ＥＭＳ波形による筋肉通電は運動効果が高く、自発的な運動以上の運動量を確保できます。筋肉トレーニングで理想的なボディを目指します。＊ウエストから太ももまで専用にプログラムされたEMSモードを搭載。面倒な操作なしに1タッチでEMS設定ができます＊ワイドな周波数帯（1Hz～200Hz）を使用したプログラム通電により1台で脂肪の軟化からボディラインの引き締めまでオールマイティーに対応できます。＊導電劣化を起しづらい特殊パッドを全パッドに使い、サロンのハードな使用にも長時間耐える優れた耐久性を確保しました。＊先進の電子技術を多用し、わずらわしい操作を全て排除しました。＊お望みの周波数をご使用いただけるようにマニュアルモード搭載。1Hz～50Hzの連続モードと100Hz・200Hzの変調モードによりオリジナルトリートメントも可能です。製品名スーパーＥＭＳ仕 様寸法：350mm（幅）×280mm（高さ）×130mm（奥行）重量：5kg電源：AC100V50/60Hz発振周波数：1Hz～200Hz出力ポート：10チャンネルプログラム：F/L6プログラムタイマー：F/L 各30分変調：100Hz～200Hz定価890,000円(税込)付属品：本体コード 9本 パット 10セットベルト 2本説明書 2書類本体の動作確認済み。良好です。裏面目立つ汚れがありますが、表面汚れほとんど無く、美品だと思いますが、中古品であることをご理解して下さい。＃001号