Pixel Buds Pro　ピクセルバッズプロ　Bay

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Googlepixelbudsproグーグル ピクセルバッズ プロ定価:28200円今年の新色です。写真の4枚目、5枚目で確認出来ますが、未開封になります。ご質問等お気軽にしてください。値引き交渉はご遠慮願います。【シリコンカバー付き】■プレミアムなアクティブノイズキャンセリング機能があなたにぴったりチューニング。SilentSealを使用したアクティブノイズキャンセリングが、ユーザーの耳に合わせて外部の音をブロック。周囲の雑音が聞こえないので、音楽が細部まで美しく響きます。■どんな音量でも高音質なサウンド。ボリュームEQはボリュームの上下に合わせてサウンドを調整。どんな音量で聞いても高音、中音、低音がバランスよく響きます。■小さくてもパワフルなサウンド。専用の11mmスピーカードライバを搭載し、音楽をパワフルに、細部までしっかり表現。■外出先でもあなたをサポート。徒歩経路のチェックやテキストメッセージへの応答、音楽の操作など、Googleアシスタントをハンズフリーで利用できます。■クリアな通話音声。ビームフォーミングマイク、音声加速度計、風の音を軽減するメッシュカバーにより、雑音が多い環境や風が強いところでもクリアな通話音声を実現します。■他のデバイスとのペアリングも簡単。GooglePixelやAndroidデバイスとのペア設定はワンタップで完了。iOSデバイスやBluetooth4.0以降に対応するあらゆるデバイスにも、すばやく簡単にペアリングできます。■ワイヤレスで充電。GooglePixelBudsProでは、GooglePixelStandとその他のQi認証済み充電器を使って、ワイヤレスで充電できます。■もう雨も汗も気にしない。GooglePixelBudsProは防滴仕様のため、汗をかく運動をするときや雨の日でも安心して使えます。＃イヤホン＃Pixel＃Google＃Bluetooth※仕事の都合上週末の発送になります。宜しくお願い致します。