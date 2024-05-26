ダイハツ　タント　タナベ　サスペンション

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商品詳細
ダイハツ、タント用のタナベのサスペンションになります。型式はLA600Sになります。某オークションサイトで購入し、その後装着せずに倉庫で保管していました。発送は写真に写っている箱に入れて発送いたします。なにかありましたら、コメントにてお願い致します！！
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