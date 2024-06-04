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CRAFTZスプリング　8キロ ID65 180mm 2本セット
商品番号 B53625288510
商品名

CRAFTZスプリング　8キロ ID65 180mm 2本セット
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CRAFTZ（クラフト）スプリング　8kg/mmID65180mm2本セットです。使用期間は半年程、走行距離は1000km程です。主観ですが、このメーカーのスプリングは、線径と巻き数のバランスがちょうど良いのか、伸縮スピードがSwiftほど速くなく、ハイパコほど遅くなく、しなやかでへたりにくい印象があり、好んで使っていました。
http://narcologia.ru/goods/stage810097.html
http://narcologia.ru/goods/unusable113774.html
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