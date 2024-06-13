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ZRX400 純正 ステップ キャリパーセット
商品番号 V99246083752
商品名

ZRX400 純正 ステップ キャリパーセット
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 9,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロフ必読!!スペアで取っておきましたが暫く使用する予定がないので出品いたします。写真の物が全てとなります。古い物なのでオーバーホールベースとしてご検討ください。傷や汚れなどありますので神経質な方は御遠慮ください。
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