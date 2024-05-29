ホンダ　ライブディオZX キャブレター

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KEIHIN製のノーマルエンジン用ビッグキャブになります。49ccライブディオZX規制前7.2psノーマルマフラー対応になりますおまけとして、ボアアップハイギアーをお付けします。取り付け等など詳しくありませんので、バイクショップにてお願い致します。質問等はご遠慮下さい。ボアアップハイギアー比12、34です。おまけのハイギアーだけでも一万数千円しました。一度、エンジンをかけただけで、試乗はしていません。返品等はお受け出来ませんのでご了承下さい。写っている物が全てです。もう一点サービスです、メインジェット ７.５ 8.08.59.09.510.0おつけします。取り扱い説明書が見つかりましたので画像追加しておきます。種類···ハンドルバー この商品にかんしては、お値段交渉とうは、お受け出来ませんので ご了承下さい。