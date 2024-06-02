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- 【正規品】kannaway キャナウェイ プレミアムCBG サルヴェ１個付き
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商品詳細
新品未使用品未開封の正規品です。キャナウェイKANNAWAY・ピュアCBG※到着間もない商品です2023/8購入品元気の源。とても元気になります☆彡【CBG】CBG30mlの中には、CBG500mgとCBD200mgが入っており、やりたいことがあるのにパワー不足を感じている方はぜひお試しください。
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