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【正規品】kannaway キャナウェイ プレミアムCBG 　サルヴェ１個付き
商品番号 D27490471837
商品名

【正規品】kannaway キャナウェイ プレミアムCBG 　サルヴェ１個付き
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 3,920 円
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商品詳細

新品未使用品未開封の正規品です。キャナウェイKANNAWAY・ピュアCBG※到着間もない商品です2023/8購入品元気の源。とても元気になります☆彡【CBG】CBG30mlの中には、CBG500mgとCBD200mgが入っており、やりたいことがあるのにパワー不足を感じている方はぜひお試しください。
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