

古美術•古銅•香炉•在銘•金属工芸/F00-22 - お香/香炉



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ご覧頂きましてありがとうございます。出品者の「親の蔵品」でございます。◾️汚れ・傷等 経年による擦れや汚れや風合いは画像にてご確認くださいませ。◾️サイズ高さ（最大）約17.6cm耳から耳までの横幅：約19.6cm重さ；約2013g尚、手作業での採寸の為、若干誤差がある場合があります。ご了承下さい。◾️付属品画像の香炉のみでございます。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。■発送方法について緩衝材を十分に使用して包み、らくらくメルカリ便にてお送りさせていただきます。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#食器#親の蔵品#香炉#金属工芸