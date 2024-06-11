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ディプティック　テュべルーズ　190g dyptique キャンドル
商品番号 B92094102418
商品名

ディプティック　テュべルーズ　190g dyptique キャンドル
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ディプティックのテュべルーズ190gです。数ヶ月前に開封し、15分程使用しました。ほぼ新品同様の残量です。限定カラーのターコイズブルーがとても綺麗なキャンドルです。【商品説明】南インドの広大な田園ではテュベルーズ（tubéreuses）の香りが漂っています。人々はここで、素晴らしい香りのするこの花の栽培を行なっているのです。すらりと伸びた長い茎の上から、官能的な香りを漂わせます。同時にフルーティでミルキーなノートをほのかに含んだ爽やかなグリーンの趣も感じられます。よろしくお願いいたします。
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