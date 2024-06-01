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シャネル　ココマドモアゼル　50ml 未開封品
商品番号 R13306270298
商品名

シャネル　ココマドモアゼル　50ml 未開封品
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c詳細\u003e・シャネルのココマドモアゼル50mlです。未開封ですが、ビニール部分にサビ？のような汚れがございます。祖母からもらったものなのでいつの物か分かりません。中古品になりますのでご理解がある方のみご購入お願い致します。番号？　BC2\u003cサイズ\u003e・6×10×3.2㎝\u003c状態\u003eやや傷や汚れ有\u003c付属品\u003e箱cr485-11110081
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