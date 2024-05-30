アンシェントメモリーオイル 15ml 5本セット

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アンシェントメモリーオイル画像の15ml、5本セットです匂いを嗅ぐために1~2滴使用しているものもありますが、残量はほぼ10割です・Heart'sDesire心の望みオイル：ナシ、スイートピー、ハニー・アーモントハーブ：ヘザーストーン：ガーネット・Beauty美しさオイル：ハニーサックル、スイカズラ、ローズ、いちごハーブ：ローズ石：ローズクオーツ・StressLess ストレスの軽減オイル：ラベンダー・バニラハーブ：ラベンダーストーン：ブルーレース・めのう・GoddessWithin 内面の女神オイル：マグノリア、ジャスミンハーブ：エジプト青スイレン石 ：ホワイト・ムーンストーン・Healing癒しオイル：すみれ、サンダルウッド、白檀ハーブ：ライフ、エバーラスティング（ヘリクリシュウ）調べてみると既に販売終了となっているものもあるようです。値段ははっきりと覚えていませんが、今楽天で見ると1本2500円〜3000円でした。中古品ですのでご理解いただける方のみよろしくお願いします。ご注文頂けたら当日〜翌日には必ず発送いたします。梱包の際は、リサイクル品を利用させていただく場合もありますので、ご了承ください。