【新品・未使用】★MIKA WHITE ミカホワイト薬用歯磨き(3本セット)

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●新品、未使用、未開封●ミカホワイトMIKAWHITE ホワイトニング薬用歯磨き30g×3本セット●特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、 タバコのやに除去、口中を浄化する\u003c使用方法\u003e適量を歯ブラシにとり、歯及び口腔内を清掃し、また歯茎をマッサージして下さい。\u003c発売元\u003eトラストライン株式会社人気シリーズ···ミカホワイト対象···大人用特徴···ホワイトニング＊自宅保管の為、神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。＊2本で7,960円で購入してます。＊購入前に必ずプロフィール、商品の説明文を読んで下さい。＊送料、手数料込みですのでお値下げはご遠慮下さい。＊即購入(一言コメントお願いします)⭕️ 値下げ❌