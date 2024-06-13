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メゾンマルジェラ レプリカセーリングデイ 30ml
商品番号 Y95525058547
商品名

メゾンマルジェラ レプリカセーリングデイ 30ml
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 1,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボトルタイプ···フルボトル3ヶ月前に伊勢丹にて購入しましたが、使う機会がないため出品します。残量は写真にて確認お願い致します。エーゲ海に浮かぶギリシャの島、パロス島で過ごす開放的な余暇。顔に大波のしぶきを受け止め、背中に太陽の光を浴びながら、広く深い海と自在にたわむれるエネルギッシュなひと時を再現。【香りの要素】ウッディ―アクアティックトップノートシーノートアルデヒドジュニパーミドルノートコリアンダーアイリスローズラストノートシーウィードアンバーグリスアンバーウッドオルカノックス#MaisonMargielaレプリカオードトワレジャズクラブ#MaisonMargiela#MaisonMargielaレプリカオードトワレレイジーサンデーモーニング#香水
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