メゾンマルジェラ レプリカセーリングデイ 30ml

ボトルタイプ···フルボトル3ヶ月前に伊勢丹にて購入しましたが、使う機会がないため出品します。残量は写真にて確認お願い致します。エーゲ海に浮かぶギリシャの島、パロス島で過ごす開放的な余暇。顔に大波のしぶきを受け止め、背中に太陽の光を浴びながら、広く深い海と自在にたわむれるエネルギッシュなひと時を再現。【香りの要素】ウッディ―アクアティックトップノートシーノートアルデヒドジュニパーミドルノートコリアンダーアイリスローズラストノートシーウィードアンバーグリスアンバーウッドオルカノックス#MaisonMargielaレプリカオードトワレジャズクラブ#MaisonMargiela#MaisonMargielaレプリカオードトワレレイジーサンデーモーニング#香水



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