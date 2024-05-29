直営店購入残量9割シャネル エゴイスト プラチナム 50mlオードゥトワレット

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商品詳細
■商品状態 購入時期：2022 残量：9割#シャネルエゴイストプラチナム50ml#メイクアップ#シャネル去年、大丸のシャネル直営店で購入しました国内正規品です。残量は9割程あります。直営店購入品なのでシャネル合同会社の日本語シール貼ってますので安心してご購入して頂けます。
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